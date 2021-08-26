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«Финикс» презентовал ацтекский комплект формы

03:22

«Финикс» опубликовал концепт специального комплекта формы «The Valley». Дизайнеры вдохновлялись влиянием цивилизации ацтеков на историю штата Аризона.

Экипировка будет черного цвета с фиолетовыми вставками и ацтекскими узорами.

На данный момент клуб собирает отзывы, прежде чем принять решение о производстве этой формы.

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Евгений Козинов все материалы автора

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