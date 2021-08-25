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Центровой «Кливленда» Мобли подарил старшему брату спорткар

11:55
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Центровой «Кливленда» Эван Мобли решил порадовать старшего брата Исайю неожиданным подарком. В качестве презента баскетболист выбрал новенький Dodge Challenger черного цвета.

В Instagram Мобли есть видео, на котором видна реакция удивленного брата баскетболиста.

«Ну и дела. Да-да, это именно то, о чем я и думал», — сказал обрадованный Исайя.

20-летний Эван Мобли был выбран «Кавальерс» в третьем пике драфта 2021 года. В последнем матче летней лиги против «Нью-Орлеана» Мобли провел на площадке 27 минут игрового времени, набрав восемь очков и сделав 11 подборов.

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