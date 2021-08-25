Центровой «Кливленда» Мобли подарил старшему брату спорткар
Центровой «Кливленда» Эван Мобли решил порадовать старшего брата Исайю неожиданным подарком. В качестве презента баскетболист выбрал новенький Dodge Challenger черного цвета.
В Instagram Мобли есть видео, на котором видна реакция удивленного брата баскетболиста.
«Ну и дела. Да-да, это именно то, о чем я и думал», — сказал обрадованный Исайя.
20-летний Эван Мобли был выбран «Кавальерс» в третьем пике драфта 2021 года. В последнем матче летней лиги против «Нью-Орлеана» Мобли провел на площадке 27 минут игрового времени, набрав восемь очков и сделав 11 подборов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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