Шакил О'Нил оценил переход Беверли в «Лейкерс»: «Это лучший вариант для него»

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил прокомментировал подписание «Лейкерс» разыгрывающего защитника Патрика Беверли. 34-летнего американца обменяли на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.

«Это лучший вариант для него. Это отличная сделка для «Лейкерс», отличный обмен. Я знаю, что вы можете сказать, что он набирает мало очков и не подходит Леброну и Дэвису, но знаете, что им нужно? Патрик Беверли. Им нужен такой парень в ростере. Это отличная сделка. Мне нравится», — приводит Fadeway World слова О'Нила.

Ранее появилась информация, что разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук может покинуть «Лейкерс» из-за прихода Беверли, так как между игроками натянутые отношения, о чем ранее оба говорили ни раз.

В прошлом сезоне Беверли играл за «Миннесоту». Он принял участие в 58 матчах НБА, набирая в среднем по 9,2 очка, делая 4,1 подбора и 4,6 передачи.