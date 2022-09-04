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4 сентября, 09:10

«Кливленд» официально представил Донована Митчелла

Мария Гусева
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«Кливленд» объявил о завершении обмена, в результате которого в команду перешел атакующий защитник Донован Митчелл из «Юты».

«Джаз» в результате сделки получили разыгрывающего Коллина Секстона, форварда Лаури Маркканена, атакующего защитника Очаи Агбаджи, а также 3 незащищённых драфт-пика первого раунда и 2 обмена пиками.

Митчелл был выбран под 13-м общим номером драфта в 2017 году. С тех пор он выступал за «Юту».

В прошлом сезоне разыгрывающий сыграл в 67 матчах НБА, набирая в среднем по 25,9 очка, делая 4,2 подбора, 5,3 передачи и 1,5 перехвата.

БК Кливленд Кавальерс
БК Юта Джаз
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