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5 сентября, 10:50

Эван Тернер заявил, что пропуск сезона может стать преимуществом центрового «Оклахомы» Холмгрена

Мария Гусева
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Бывший игрок НБА Эван Тернер считает, что пропуск сезона может пойти на пользу центровому «Оклахомы» Чету Холмгрену.

«Ему всего 19 лет, его тело все еще развивается. Подумайте о том, какое преимущество вы получите, если будете тренироваться в НБА. Надеюсь, он вернется в следующем году, может быть, на 20 или 25 фунтов тяжелее и полностью готовым к НБА. У Чета будет год спокойной подготовки, он будет целенаправленно тренироваться. Он в хорошем положении, «Оклахома» видит свое будущее с ним», — приводит слова Тернера Clutch Points.

Холмгрен получил повреждение лисфранкова сустава после столкновения с Леброном Джеймсом на первой минуте матча полулюбительской лиги CrawsOver. Американский баскетболист пропустит текущий сезон.

В летней лиге НБА Холмгрен сыграл 5 матчей, набирая в среднем по 14 очков, 8,4 подбора, 2,8 передачи, 2 перехвата и 2,8 блок-шота.

Оклахома-Сити Тандер
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