Шакил не будет смотреть церемонию включения Коби в Зал славы НБА. И вот почему

Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О'Нил сказал, что не будет следить за церемонией включения многолетнего партнера по команде Коби Брайанта в Зал славы НБА. Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

— Не буду смотреть церемонию включения в Зал славы, — цитирует Clutch points О'Нила. — По шкале грусти от 1 до 10 я наконец-то нахожусь примерно на 2. Церемония поднимет меня обратно на 7, 8 или 9, и я не могу смотреть ее сейчас. Не хочу смотреть старые обзоры матчей.