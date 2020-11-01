Семья Миллеров оставила себе часть акций «Юты», но не будет вовлечена в принятие решений

Семья Миллеров, продавшая основную долю владения «Ютой» бизнесмену Райану Смиту, оставила за собой 20 процентов владения, сообщает The Salt Lake Tribune. Сделка была оценена примерно в 1,6 миллиарда долларов.

Генеральный директор LHM Group Стив Старкс останется в структуре «Юты» в качестве советника нового владельца Райана Смита. В отличие от некоторых клубов НБА, где миноритарные владельцы сильно вовлечены в дела, Старкс не планирует активно участвовать в принятии баскетбольных решений.