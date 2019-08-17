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«Сан-Антонио» выведет из обращения номер Тони Паркера

08:14
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«Сан-Антонио» объявил, что выведет из обращения номер разыгрывающего защитника Тони Паркера. 37-летний француз отыграл 18 сезонов в составе «Спэрс» и завершил карьеру в 2019 году. Он четырежды становился чемпионом НБА — в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.

Он станет 10-м игроком в истории клуба, который удостоится этой чести. Церемония состоится 11 ноября.

Напомним, ранее «Сан-Антонио» вывел из обращения номера Брюса Боуэна (12), Тима Данкана (21), Шона Эллиотта (32), Джорджа Джервина (44), Ману Джинобили (20), Эйвери Джонсона (6), Джонни Мура (00), Дэвида Робинсона (50) и Джеймса Сайласа (13).

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