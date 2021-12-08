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«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио»

06:58
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«Сан-Антонио» проиграл на своем паркете «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:121. «Сперс» потерпели второе поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 109:121 (28:28, 28:34, 25:33, 28:26)

С: Уайт (26), Мюррэй (15), Пелтль (13), Макдермотт (13).

Н: Барретт (32), Беркс (18), Рэндл (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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