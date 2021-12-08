«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» проиграл на своем паркете «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:121. «Сперс» потерпели второе поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 109:121 (28:28, 28:34, 25:33, 28:26)
С: Уайт (26), Мюррэй (15), Пелтль (13), Макдермотт (13).
Н: Барретт (32), Беркс (18), Рэндл (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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