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«Бостон» проиграл «Лейкерс», несмотря на 34 очка Тэйтума

08:35
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«Бостон» проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:117.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 34 очка.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Бостон» — 117:102 (31:33, 29:22, 31:20, 26:27)

Л: Джеймс (30), Уэстбрук (24 + 11 передач), Дэвис (17 + 16 подборов)

Б: Тэйтум (34), Уильямс (13), Ричардсон (11)

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Иван Торопцев все материалы автора
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