«Бостон» проиграл «Лейкерс», несмотря на 34 очка Тэйтума
«Бостон» проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:117.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 34 очка.
НБА
Регулярный сезон
«Лейкерс» — «Бостон» — 117:102 (31:33, 29:22, 31:20, 26:27)
Л: Джеймс (30), Уэстбрук (24 + 11 передач), Дэвис (17 + 16 подборов)
Б: Тэйтум (34), Уильямс (13), Ричардсон (11)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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