«Бруклин» переиграл «Даллас»
«Даллас» проиграл на своем паркете «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:102. «Маверикс» потерпели третье поражение кряду.
Самым результативными игроком встречи стал разыгрывающий Лука Дончич из «Далласа», набравший 28 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Бруклин» — 99:102 (27:21, 35:29, 24:25, 13:27)
Д: Дончич (28 + 9 передач), Порзингис (17 + 12 подборов), Финни-Смит (15).
Б: Дюрант (24), Харден (23 + 12 передач), Олдридж (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю