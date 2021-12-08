Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бруклин» переиграл «Даллас»

06:15
Теги:

«Даллас» проиграл на своем паркете «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:102. «Маверикс» потерпели третье поражение кряду.

Самым результативными игроком встречи стал разыгрывающий Лука Дончич из «Далласа», набравший 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Бруклин» — 99:102 (27:21, 35:29, 24:25, 13:27)

Д: Дончич (28 + 9 передач), Порзингис (17 + 12 подборов), Финни-Смит (15).

Б: Дюрант (24), Харден (23 + 12 передач), Олдридж (15).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Американский политолог оценил вероятность отправки войск РФ на Украину
0