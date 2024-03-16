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31 очко Йокича помогло «Денверу» обыграть «Сан-Антонио»

Евгений Козинов
Корреспондент
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16 марта. «Сан-Антонио» — «Денвер» — 106:117.
Фото USA Today Sports

«Денвер» на выезде обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:106. «Наггетс» одержали пятую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Никола Йокич, набравший 31 очко у гостей.

«Денвер» с результатом 47-20 лидирует в Западной конференции. «Сан-Антонио» идет последним — 14-53.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 106:117 (18:37, 31:21, 30:28, 27:31)

С: Сохан (19), Васселл (17), Вембаньяма (17), Коллинз (13).

Д: Йокич (31), Дж. Мюррэй (15 + 10 подборов), Портер (13), Дж. Холидэй (13), К. Браун (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НБА
БК Денвер Наггетс
Сан-Антонио Спёрс
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