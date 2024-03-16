31 очко Йокича помогло «Денверу» обыграть «Сан-Антонио»
«Денвер» на выезде обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:106. «Наггетс» одержали пятую победу подряд.
Самым результативным игроком встречи стал центровой Никола Йокич, набравший 31 очко у гостей.
«Денвер» с результатом 47-20 лидирует в Западной конференции. «Сан-Антонио» идет последним — 14-53.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Денвер» — 106:117 (18:37, 31:21, 30:28, 27:31)
С: Сохан (19), Васселл (17), Вембаньяма (17), Коллинз (13).
Д: Йокич (31), Дж. Мюррэй (15 + 10 подборов), Портер (13), Дж. Холидэй (13), К. Браун (13).
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