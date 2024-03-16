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Сегодня, 06:59

«Юта» прервала серию поражений, обыграв «Атланту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» обыграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:122. «Джаз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хокс» Деджонте Мюррэй, набравший 33 очка.

«Атланта» с результатом 29-37 идут на 10-й строчке в Восточной конференции. «Юта» Занимает 12-е место в Западной конференции — 29-37.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Атланта» — 124:122 (34:28, 27:34, 37:34, 26:26)

Ю: Джордж (25), Секстон (21), Джузэнг (19), Коллинз (18 + 11 подборов), Сенсабо (14).

А: Мюррэй (33), Хантер (27), Джонсон (26), Мэттьюз (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Юта Джаз
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