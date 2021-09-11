Самнер порвал ахилл и выбыл на неопределенный срок
Разыгрывающий защитник «Индианы» Эдмонд Самнер выбыл на неопределенный срок. Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний американец на тренировке в четверг получил разрыв ахилла левой ноги.
В прошлом сезоне Самнер сыграл в 53 матчах, набирая в среднем по 7,5 очка, 1,8 подбора и 0,9 передачи.
Напомним, сезон-2021/22 в НБА стартует 19 октября. В первом матче «Индиана» встретится с «Шарлотт» (21 октября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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