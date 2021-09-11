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Самнер порвал ахилл и выбыл на неопределенный срок

01:18
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Разыгрывающий защитник «Индианы» Эдмонд Самнер выбыл на неопределенный срок. Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний американец на тренировке в четверг получил разрыв ахилла левой ноги.

В прошлом сезоне Самнер сыграл в 53 матчах, набирая в среднем по 7,5 очка, 1,8 подбора и 0,9 передачи.

Напомним, сезон-2021/22 в НБА стартует 19 октября. В первом матче «Индиана» встретится с «Шарлотт» (21 октября).

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Евгений Козинов все материалы автора

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