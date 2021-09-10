Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» объявили о подписании контракта с Деандре Джорданом

08:34
Теги:

«Лейкерс» объявили о заключении контракта с центровым Деандре Джорданом.

33-летний американец перешел в команду из Лос-Анджелеса на правах свободного агента. Этим летом «Бруклин» обменял баскетболиста в «Детройт», после чего «Пистонс» выкупили контракт игрока, и он стал свободным агентом.

В сезоне-2020/21 Джордан выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи за матч.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Чудо-вечер Месси. Хет-трик, два великих рекорда, слезы и песни с Кубком Америки
Три гола Месси в ворота Боливии. Видео
Клубы РПЛ выступили за отказ от предложения «Матч ТВ»
РПЛ уходит с «Матч ТВ»? Подробности
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд