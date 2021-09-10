«Лейкерс» объявили о подписании контракта с Деандре Джорданом
«Лейкерс» объявили о заключении контракта с центровым Деандре Джорданом.
33-летний американец перешел в команду из Лос-Анджелеса на правах свободного агента. Этим летом «Бруклин» обменял баскетболиста в «Детройт», после чего «Пистонс» выкупили контракт игрока, и он стал свободным агентом.
OFFICIAL: That's our DJ pic.twitter.com/7iUFwcxHd5— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9, 2021
В сезоне-2020/21 Джордан выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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