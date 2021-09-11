«Бруклин» отчислил Окафора
«Бруклин» объявил об отчислении центрового Джалила Окафора. Спустя неделю игрок покинет команду.
Напомним, 25-летний американец стал игроком «Нетс» 4 сентября в результате обмена.
За свою карьеру Окафор провел 247 матчей в НБА за «Филадельфию», «Нью-Орлеан» и «Детройт». Средние показатели игрока — 10,4 очка и 4,7 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю