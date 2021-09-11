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«Бруклин» отчислил Окафора

02:11
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«Бруклин» объявил об отчислении центрового Джалила Окафора. Спустя неделю игрок покинет команду.

Напомним, 25-летний американец стал игроком «Нетс» 4 сентября в результате обмена.

За свою карьеру Окафор провел 247 матчей в НБА за «Филадельфию», «Нью-Орлеан» и «Детройт». Средние показатели игрока — 10,4 очка и 4,7 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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