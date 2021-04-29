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«Юта» разгромила «Сакраменто» с разностью 49 очков

07:22

«Юта» крупно обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (154:105).

В другой встрече «Финикс» выиграл у «Клипперс» (109:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Клипперс» — 109:101 (39:31, 24:22, 23:27, 23:21)

Ф: Пол (28 + 10 передач), Букер (21), Пэйн (15).

К: Джордж (25 + 10 подборов), М-с Моррис (16), Зубац (14).

«Сакраменто» — «Юта» — 105:154 (27:30, 17:46, 30:40, 31:38)

С: Хилд (18), Холмс (18), Джеймс (16).

Ю: Богданович (24), Кларксон (23), Ньянг (19).

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