«Юта» разгромила «Сакраменто» с разностью 49 очков
07:22
«Юта» крупно обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (154:105).
В другой встрече «Финикс» выиграл у «Клипперс» (109:101).
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Клипперс» — 109:101 (39:31, 24:22, 23:27, 23:21)
Ф: Пол (28 + 10 передач), Букер (21), Пэйн (15).
К: Джордж (25 + 10 подборов), М-с Моррис (16), Зубац (14).
«Сакраменто» — «Юта» — 105:154 (27:30, 17:46, 30:40, 31:38)
С: Хилд (18), Холмс (18), Джеймс (16).
Ю: Богданович (24), Кларксон (23), Ньянг (19).
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