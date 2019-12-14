«Сакраменто» проиграл «Нью-Йорку. Хилд набрал 34 очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» дома уступил «Нью-Йорку» со счетом 101:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Бадди Хилд, набравший 34 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 101:103 (32:20, 22:25, 26:27, 21:31)

C: Хилд (34), Барнс (18), Богданович (14), Бьелица (12), Бэгли (10).

Н: Рэндл (26), Пэйтон (16), Робинсон (14), Дотсон (11), Моррис (10).