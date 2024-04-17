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«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто» в плей-ин НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сакраменто» переиграл «Голден Стэйт» в плей-ин НБА — 118:94.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Киган Мюррэй, набравший 32 очка.

«Кингз» сыграют с «Нью-Орлеаном», проигравшим «Лейкерс», за 8-й номер посева в плей-офф НБА.

НБА

Плей-ин

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 118:94 (31:22, 23:28, 37:26, 27:18)

С: Мюррэй (32), Фокс (24), Барнс (17), Сабонис (16 + 12 подборов), Эллис (15).

Г: Карри (22), Куминга (16), Муди (16), Др. Грин (12), Уиггинс (12).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
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