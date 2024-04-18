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«Филадельфия» переиграла «Майами» в плей-ин НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Майами» в матче плей-ин НБА — 105:104.

Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав

«Севенти Сиксерс» вышли в плей-офф с 7-м номером посева и сыграют в первом раунде против «Нью-Йорка».

НБА

Плей-ин

«Филадельфия» — «Майами» — 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)

Ф: Эмбиид (23 + 15 подборов), Батюм (20), Макси (19).

М: Хирро (25), Батлер (19), Хакес (15), Адебайо (10 + 12 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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