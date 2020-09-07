Рондо вышел на 12-е место по количеству передач в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Лейкерс» Рейджон Рондо обошел Айзейю Томаса по количеству передач за карьеру в плей-офф. Он поднялся на 12-е место в истории НБА по этому показателю, сообщает пресс-служба лиги.

Во втором матче серии второго раунда плей-офф против «Хьюстона» (117:109) Рондо сделал 9 передач и увеличил показатель за карьеру до 983. 11-е место в списке занимает Деннис Джонсон (1 006).

Лидером НБА по количеству передач за карьеру в плей-офф является Мэджик Джонсон (2 346).