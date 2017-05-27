Ричард Джефферсон: "Рекорд Джеймса будет вечным"

Форвард "Кливленда" Ричард Джефферсон отметил, что Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в плей-офф, который сложно будет кому-либо превзойти. В пятом матче 1/2 финала против "Бостона" Джеймс набрал 35 очков и побил достижение Майкла Джордана.

- Когда Леброн закончит карьеру, его рекорд будет держаться, - приводит The Score слова Джефферсона. - То, что он сделал это в расцвете сил, говорит о том, что достижение не превзойдут очень долго. Если он наберет еще 1000 очков, кто это может перекрыть?