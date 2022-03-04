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Сегодня, 12:16

Реджи Джексон: «У «Клипперс» лучший тренер в НБА»

Реджи Джексон заявил, что у «Клипперс» лучший тренер в НБА
Карен Саркисян
Корреспондент

Разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон прокомментировал победу над «Лейкерс» (132:111) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Я скажу, благодаря чему мы держимся на плаву, — приводит слова Джексона Лоу Мюррей в Twitter. — У «Клипперс» лучший тренер в НБА».

Также разыгрывающий высказался о том, что никто не верит в шансы «Клипперс» в плей-офф.

«Почему бы нам не опровергнуть все прогнозы», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе. Джексон показал лучшую результативность в игре, набрав 36 очков.

Напомним, что главным тренером «Клипперс» является Тайрон Лью.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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