Реджи Джексон: «У «Клипперс» лучший тренер в НБА»

Реджи Джексон заявил, что у «Клипперс» лучший тренер в НБА

Разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон прокомментировал победу над «Лейкерс» (132:111) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Я скажу, благодаря чему мы держимся на плаву, — приводит слова Джексона Лоу Мюррей в Twitter. — У «Клипперс» лучший тренер в НБА».

Также разыгрывающий высказался о том, что никто не верит в шансы «Клипперс» в плей-офф.

«Почему бы нам не опровергнуть все прогнозы», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе. Джексон показал лучшую результативность в игре, набрав 36 очков.

Напомним, что главным тренером «Клипперс» является Тайрон Лью.