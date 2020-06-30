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Разыгрывающий «Бруклина», заразившийся коронавирусом: «Я не отказываюсь от участия в рестарте сезона»

30 июня 2020, 08:56
Спенсер Динуидди. Фото USA Today Sports
Спенсер Динуидди. Фото USA Today Sports
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Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди отметил, что не отказывается от участия в возобновлении сезона-2019/20 в НБА. Ранее стало известно, что баскетболист заразился коронавирусом.

— Хочу прояснить: я не отказывался от участия в возобновлении сезона и хочу играть, как ранее и говорил журналисту The Athletic Шэмсу Чарании, — написал у себя в Twitter Динуидди. — К сожалению, мой случай заражения коронавирусом таков, что я испытываю симптомы.

Сообщается, что помимо Динуидди заразился еще один баскетболист «Нетс», ДеАндре Джордан.

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