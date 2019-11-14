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Рассел Уэстбрук: «Беверли всех обманул, что умеет играть в защите»

13:30
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Защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук — о защитных навыках разыгрывающего «Клипперс» Патрика Беверли после победы со счетом 102:93.

- Патрик Беверли вас всех обманул, что умеет играть в защите, — приводит слова Уэстбрука в своем Twitter журналист ESPN Тим Макмэхон. - Он не способен никого остановить. Просто бегает вокруг и ничего не делает.

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