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Сегодня, 06:11

«Чикаго» переиграл «Шарлотт», «Оклахома» проиграла «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Шарлотт» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:121.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Чикаго» — 109:121 (29:28, 16:30, 31:31, 33:32)

Ш: Болл (33), Бриджес (22), Убре (19), Розир (16).

Ч: Дерозан (36), Лавин (27), Вучевич (18 + 15 подборов).

«Оклахома-Сити» — «Торонто» — 98:117 (22:34, 29:25, 21:28, 26:30)

О: Покушевски (18), Маледон (18), Дорт (15), Гидди (13), Бэйзли (13), Джером (13).

Т: Сиакам (27 + 16 подборов), Ванвлит (21), Барнс (17), Трент (16).

БК Торонто Рэпторз
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
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