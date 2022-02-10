«Чикаго» переиграл «Шарлотт», «Оклахома» проиграла «Торонто»
«Шарлотт» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:121.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Чикаго» — 109:121 (29:28, 16:30, 31:31, 33:32)
Ш: Болл (33), Бриджес (22), Убре (19), Розир (16).
Ч: Дерозан (36), Лавин (27), Вучевич (18 + 15 подборов).
«Оклахома-Сити» — «Торонто» — 98:117 (22:34, 29:25, 21:28, 26:30)
О: Покушевски (18), Маледон (18), Дорт (15), Гидди (13), Бэйзли (13), Джером (13).
Т: Сиакам (27 + 16 подборов), Ванвлит (21), Барнс (17), Трент (16).
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