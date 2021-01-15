«Индиана» разгромила «Портленд», Сабонис вновь сделал дабл-дабл

«Индиана» разгромила «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:87.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малком Брогдон (25 очков). Его одноклубник, литовец Домантас Сабонис сделал 12-й дабл-дабл в 12 матчах сезона, набрав 23 очка и 15 подборов.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» уступил «Денверу» — 104:114. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич отметился трипл-даблом (23 очка, 14 подборов, 10 передач).

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Индиана» — 87:111 (26:26, 10:33, 35:25, 16:27)

П: Макколлум, Лиллард (оба — 22), Энтони (10)

И: Брогдон (25), Сабонис (23+15 подборов), Макдермотт (16)

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 114:104 (37:24, 28:30, 25:22, 24:28)

Д: Йокич (23+14 подборов+10 передач), Бартон, Мюррэй (оба — 17)

Г: Карри (35+11 подборов, Уайзмен (18), Уиггинс (16).