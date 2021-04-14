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Крис Пол вышел на пятое место по перехватам в истории НБА

08:14
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вышел на пятое место по перехватам в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата против «Майами» 35-летний американец сделал 3 перехвата. Теперь на счету баскетболиста 2311 перехватов, он вышел на пятое место в истории лиги по этому показателю, опередив Мориса Чикса (2310).

Лидером по количеству перехватов в истории НБА является бывший баскетболист «Юты» Джон Стоктон (3265).

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