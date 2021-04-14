Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вышел на пятое место по перехватам в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата против «Майами» 35-летний американец сделал 3 перехвата. Теперь на счету баскетболиста 2311 перехватов, он вышел на пятое место в истории лиги по этому показателю, опередив Мориса Чикса (2310).

Congrats to @CP3 of the @Suns for moving up to 5th on the all-time STEALS list! pic.twitter.com/jMIEbIW3D9 — NBA (@NBA) April 14, 2021

Лидером по количеству перехватов в истории НБА является бывший баскетболист «Юты» Джон Стоктон (3265).