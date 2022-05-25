Портер не сыграет в четвертом матче против «Далласа»

Форвард «Голден Стэйт» Отто Портер не сыграет в четвертом матче полуфинала плей-офф НБА против «Далласа». Матч состоится сегодня, 25 мая, и начнется в 4.00 по московскому времени.

28-летний американец не смог доиграть третью встречу из-за повреждения левого голеностопного сустава. Главный тренер Стив Керр предоставил игроку отдых, чтобы подготовиться к возможной пятой игре.

В этом плей-офф Портер набирает в среднем за матч по 5,5 очка, 4,1 подбора и 2,2 передачи.

Счет в серии 3-0 в пользу «Уорриорз». Во втором полуфинале играют «Майами» и «Бостон» (2-2).