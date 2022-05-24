«Чикаго» и «Детройт» в 2023 года проведут матч в Париже

«Чикаго» и «Детройт» проведут матч регулярного чемпионата НБА в Париже. Встреча пройдет 19 января 2023 года, сообщает ESPN.

«Буллз» сыграют в Париже в третий раз. 6-кратные чемпионы НБА ранее проводили во французской столице два предсезонных матча в 1997 году.

Последний официальный матч НБА в Европе состоялся 24 января 2020 года в Париже, когда «Милуоки» взял верх над «Шарлотт».

После начала пандемии лига была вынуждена на время отказаться от европейских выездов.