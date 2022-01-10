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«Лейкерс» проиграли «Мемфису»

07:53
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«Мемфис» победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 127:119.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Десмонд Бэйн, который набрал 23 очка. У «Лейкерс» 35 очков набрал Леброн Джеймс.

«Мемфис» идет на 4-м месте в Западной конференции. «Лейкерс» занимает 7-ю позицию.

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«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 119:127 (27:27, 25:38, 31:42, 36:20)

10 января. Лос-Анджелес. «Staples Center».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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