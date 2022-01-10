«Лейкерс» проиграли «Мемфису»
«Мемфис» победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 127:119.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Десмонд Бэйн, который набрал 23 очка. У «Лейкерс» 35 очков набрал Леброн Джеймс.
«Мемфис» идет на 4-м месте в Западной конференции. «Лейкерс» занимает 7-ю позицию.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 119:127 (27:27, 25:38, 31:42, 36:20)
10 января. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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