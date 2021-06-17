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Пол Джордж установил рекорд результативности «Клипперс» в плей-офф

08:14
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Форвард «Клипперс» Пол Джордж установил рекорд результативности клуба в плей-офф в пятом матче серии второго раунда против «Юты» (119:111).

31-летний американец стал первым баскетболистом в истории команды, которому удалось набрать 35 очков, 15 подборов и 5 передач в одной игре плей-офф. На счету Джорджа 37 очков, 16 подборов и 5 передач в игре против «Джаз».

«Клипперс» вышли вперед в серии против «Юты» — 3-2. Следующий матч состоится 19 июня. В случае победы «Клипперс» выйдут в финал Западной конференции, где сыграют с «Финиксом».

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Иван Торопцев все материалы автора
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