Пол Джордж установил рекорд результативности «Клипперс» в плей-офф
Форвард «Клипперс» Пол Джордж установил рекорд результативности клуба в плей-офф в пятом матче серии второго раунда против «Юты» (119:111).
31-летний американец стал первым баскетболистом в истории команды, которому удалось набрать 35 очков, 15 подборов и 5 передач в одной игре плей-офф. На счету Джорджа 37 очков, 16 подборов и 5 передач в игре против «Джаз».
Only player in @LAClippers franchise history to record 35+ points, 15+ rebounds and 5+ assists in an #NBAPlayoffs game. #ThatsGame— NBA (@NBA) June 17, 2021
LAC goes up 3-2... they can advance with a win in Game 6 on Friday at 10pm/et on ESPN. pic.twitter.com/5KbyW6biXA
37 points— NBA (@NBA) June 17, 2021
16 rebounds
5 assists
Game 5 road win
LAC 3-2 series lead#ThatsGame #NBAPlayoffs
Game 6: Friday at 10pm/et on ESPN pic.twitter.com/zcCewmgjVI
«Клипперс» вышли вперед в серии против «Юты» — 3-2. Следующий матч состоится 19 июня. В случае победы «Клипперс» выйдут в финал Западной конференции, где сыграют с «Финиксом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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