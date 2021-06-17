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«Клипперс» вышли вперед в серии с «Ютой»

08:04
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«Клипперс» обыграли «Юту» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА (119:11:). Команда из Лос-Анджелеса вышла вперед в серии — 3-2.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Юта» — «Клипперс» — 111:119 (37:36, 28:24, 18:32, 28:27)

Ю: Богданович (32), Митчелл (21), Гобер (17 + 11 подборов),

К: Джордж (37 + 16 подборов), М-с Моррис (25), Джексон (22).

Счет в серии: 2-3.

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