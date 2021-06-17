«Клипперс» вышли вперед в серии с «Ютой»
«Клипперс» обыграли «Юту» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА (119:11:). Команда из Лос-Анджелеса вышла вперед в серии — 3-2.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Юта» — «Клипперс» — 111:119 (37:36, 28:24, 18:32, 28:27)
Ю: Богданович (32), Митчелл (21), Гобер (17 + 11 подборов),
К: Джордж (37 + 16 подборов), М-с Моррис (25), Джексон (22).
Счет в серии: 2-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю