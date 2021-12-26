Защитник «Бруклина» Миллс установил рекорд НБА по трехочковым в Рождество
Защитник «Бруклина» Патрик Миллс установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в Рождество.
Баскетболист реализовал 8 бросков из-за дуги в матче с «Лейкерс» (122:115).
PATTY MILLS SETS THE #NBAXmas RECORD WITH HIS 8TH THREE!— NBA (@NBA) December 26, 2021
1 minute left on ABC/ESPN pic.twitter.com/oOxrdeSXnG
Также австралиец повторил свой личный рекорд по количеству очков в одном матче — 34.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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