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Защитник «Бруклина» Миллс установил рекорд НБА по трехочковым в Рождество

07:15
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Защитник «Бруклина» Патрик Миллс установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в Рождество.

Баскетболист реализовал 8 бросков из-за дуги в матче с «Лейкерс» (122:115).

Также австралиец повторил свой личный рекорд по количеству очков в одном матче — 34.

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Иван Торопцев все материалы автора
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