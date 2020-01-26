«Покойся с миром, Коби». Сборная России скорбит в связи с гибелью Коби Брайанта

Трагическая гибель легенды НБА Коби Брайанта потрясла весь спортивный мир. Многие футболисты и клубы также выразили скорбь в связи со смертью 41-летнего американца.

Тим Кэйхилл: «Величайший. Покойся с миром».

Джози Алтидор: «Коби Брайант, ты ангел. Покойся с миром, легенда. ты был добрым и находил время для каждого. Пример класса и усердной работы. Молюсь за его семью».

Рио Мавуба: «Я шокирован и опечален. Земля пухом».

«Милан»: «У нас нет слов, чтобы выразить, насколько мы шокированы гибелью одного из величайших спортсменов всех времен и фаната «россонери» Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями всех жертв этой трагедии. Тебя всегда будет не хватать, Коби».

Сборная России: «Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби».

«ПСЖ»: «Клуб хочет выразить глубочайшие соболезнования семье и друзьям, «Лейкерс» и НБА в связи с трагической гибелью Коби Брайанта. Покойся с миром, легенда».

Сегодня стало известно, что 41-летний Брайант разбился в результате крушения вертолета.