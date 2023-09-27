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Сегодня, 06:50

Паркер объяснил, почему ушел из НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Барселоны» Джабари Паркер объяснил, почему покинул НБА и перебрался в Европу.

«Я просто хочу быть частью чего-то большого. Я хочу быть там, где каждая игра имеет значение. К сожалению, НБА — это бизнес, и есть 10-12 команд, которые пытаются выиграть каждую игру, а другая половина пытается получить пик на драфте. Что же тогда остается хорошим игрокам? Нужно быть либо очень хорошим, либо плохим. Это не повод видеть ДеМаркуса Казинса, Дуайта Ховарда или Джона Уолла, парней, которые потенциально могут попасть в Зал славы, без работы. К сожалению, мы наблюдаем ослабление лиги. Есть много вещей, которые находятся вне нашего контроля. Евролига и болельщики многого ждут, а мы, игроки, многого ожидаем от себя и хотим соревноваться», — цитирует Eurohoops Паркера.

28-летний американец играл в НБА с 2014 года за «Милуоки», «Чикаго», «Вашингтон», «Атланту», «Сакраменто» и «Бостон».

Баскетбол
НБА
БК Барселона
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