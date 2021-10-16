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Шакил О'Нил сделал необычную прическу

07:32

Легендарный баскетболист НБА, член Зала славы Шакил О'Нил сделал необычную прическу. Таким образом он поздравил с днем рождения телеведущего ESPN Стивена Эй Смита.

«С днем рождения, мой хороший друг. Я буду с такой прической весь сезон. Все потому, что ты мой любимый парень. Люблю тебя, молодой человек, имею в виду старый», — написал О'Нил в Instagram.

Публикация от DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

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Евгений Козинов все материалы автора
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