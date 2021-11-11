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Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» переиграть «Орландо»

05:54
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«Орландо» проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:123. Разыгрывающий «Нетс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл.

В другой встрече «Вашингтон» переиграл «Кливленд» — 97:94.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Вашингтон» — 94:97 (22:24, 27:20, 25:24, 20:29)

К: Рубио (20), Гарлэнд (19), Мобли (19), Аллен (13 + 10 подборов).

В: Харрелл (22 + 11 подборов), Кузма (22), Бил (15).

«Орландо» — «Бруклин» — 90:123 (23:28, 30:37, 22:29, 15:29)

О: Росс (17), Бамба (14), Энтони (10), Ф. Вагнер (10).

Б: Дюрант (30), Олдридж (21), Харден (17 + 11 подборов + 11 передач).

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Евгений Козинов все материалы автора
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