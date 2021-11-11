Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» переиграть «Орландо»
«Орландо» проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:123. Разыгрывающий «Нетс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл.
В другой встрече «Вашингтон» переиграл «Кливленд» — 97:94.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Вашингтон» — 94:97 (22:24, 27:20, 25:24, 20:29)
К: Рубио (20), Гарлэнд (19), Мобли (19), Аллен (13 + 10 подборов).
В: Харрелл (22 + 11 подборов), Кузма (22), Бил (15).
«Орландо» — «Бруклин» — 90:123 (23:28, 30:37, 22:29, 15:29)
О: Росс (17), Бамба (14), Энтони (10), Ф. Вагнер (10).
Б: Дюрант (30), Олдридж (21), Харден (17 + 11 подборов + 11 передач).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю