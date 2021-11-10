27 очков Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Клипперс»
«Клипперс» обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:109.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 27 очков.
Победа над «Портлендом» стала для «Клипперс» пятой подряд. Отметим, что серия побед у команды из Лос-Анджелеса началась после поражения от «Трэйл Блейзерс» (92:111) 30 октября.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Портленд» — 117:109 (33:26, 23:29, 27:24, 34:30)
Л: Джордж (24), Джексон (23), Батюм (22)
П: Лиллард (27), Пауэлл (23), Нуркич (15 + 13 подборов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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