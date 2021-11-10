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27 очков Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Клипперс»

08:20
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«Клипперс» обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:109.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 27 очков.

Победа над «Портлендом» стала для «Клипперс» пятой подряд. Отметим, что серия побед у команды из Лос-Анджелеса началась после поражения от «Трэйл Блейзерс» (92:111) 30 октября.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Портленд» — 117:109 (33:26, 23:29, 27:24, 34:30)

Л: Джордж (24), Джексон (23), Батюм (22)

П: Лиллард (27), Пауэлл (23), Нуркич (15 + 13 подборов)

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Иван Торопцев все материалы автора
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