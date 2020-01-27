Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Опознаны все погибшие в авиакатострофе, в которой разбились Коби Брайант с дочкой

15:17
Теги:

Опознаны все погибшие в крушении вертолета, в результате которого разбились бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант с 13-летний дочкой Джианной.

Кроме них на борту находились бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена Кери и их дочь Алисса. Также на вертолете летели Сара Честер и ее дочь Пэйтон, помощник тренера детской женской баскетбольной команды Кристина Маузер. За штурвалом находился пилот Ара Зобаян, сообщает Eurohoops.

Вертолет потерпел крушение в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния.

Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете. Что известно

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир