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Тараканов — о завершении карьеры Мозгова: «Душа радовалась, когда он играл в НБА, но всему свое время»

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Олимпийский чемпион Сергей Тараканов в комментарии для «СЭ» подвел итоги карьеры Тимофея Мозгова. 37 летний баскетболист Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» заявил, что завершил свою профессиональную карьеру в спорте.

«У него была неплохая карьера. Контракт с НБА, чемпионский титул. Последние несколько лет он уже не играл активно. 37 лет для баскетбола — солидный возраст. Ему было пора обозначить свое положение в спорте на сегодняшний день. Мне кажется, все он делает правильно. У него был пик, звездный контракт с НБА и после него идти играть куда-то ниже уровнем не целесообразно. Я следил за ним в США, когда он играл с Леброном, и это было потрясающе, у меня душа радовалась. Но всему свое время», — сказал Тараканов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В 2011 году Тимофей Мозгов стал бронзовым призером чемпионата Европы и Олимпиады 2012 года. В 2016 стал чемпионом НБА, выступая вместе с россиянином Александром Кауном за клубом «Кливленд Кавальерс».

Тимофей Мозгов. «Мой поезд ушел. Думаю, пора заканчивать». Откровенное интервью Тимофея Мозгова
НБА
Сергей Тараканов
Тимофей Мозгов
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