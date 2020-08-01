Оладипо объявит решение об участии в доигровке сезона НБА после разминки перед матчем с «Филадельфией»
1 августа 2020, 23:24
Защитник «Индианы» Виктор Оладипо продолжает раздумывать относительно принятия участия в доигровке нынешнего сезона НБА, сообщает ESPN
28-летний баскетболист примет участие в предматчевой разминке перед игрой против «Филадельфии». При этом игрок еще не объявил о своем решении об участии в оставшейся части сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что Оладипо откажется от участия в оставшихся матчах сезона, однако позже он изменил решение.
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