Оладипо объявит решение об участии в доигровке сезона НБА после разминки перед матчем с «Филадельфией»

Защитник «Индианы» Виктор Оладипо продолжает раздумывать относительно принятия участия в доигровке нынешнего сезона НБА, сообщает ESPN

28-летний баскетболист примет участие в предматчевой разминке перед игрой против «Филадельфии». При этом игрок еще не объявил о своем решении об участии в оставшейся части сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Оладипо откажется от участия в оставшихся матчах сезона, однако позже он изменил решение.