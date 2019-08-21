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Оладипо может пропустить тренировочный лагерь

02:32
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Разыгрывающий защитник «Индианы» Виктор Оладипо не уверен, что сможет принять участие в тренировочном лагере. В конце сентября стартует активная фаза подготовки к сезону в НБА.

— Я не уверен, — цитирует пресс-служба клуба Оладипо. — Надо подождать.

Напомним, Оладипо продолжает восстановление после разрыва сухожилия четырехглавой мышцы бедра, полученного в январе.

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