«Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Сакраменто» уступил «Денверу» в матче НБА

«Голден Стейт» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105.

В составе победителей самым результативным игроком стал Клэй Томпсон — 29 очков. В проигравшей команде 21 очко набрал Ламело Болл.

«Голден Стейт» после 35 матчей занимает десятую строчку в турнирной таблице западной конференции. «Шарлотта» занимает 14-ю строку в восточной конференции.

В параллельном матче «Сакраменто» проиграл «Денверу» — 106:113.

В составе «Сакраменто» самым результативным стал Де'Аарон Фокс, который набрал 26 очков. У «Денвера» — Майкл Портер (30 очков).

«Сакраменто» занимает седьмое место в западной конференции. «Денвер» — лидирует.

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Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 110:105 (37:26, 28:26, 24:26, 21:27)

28 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Сакраменто» — «Денвер» — 106:113 (32:20, 24:27, 27:32, 23:34)

28 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».