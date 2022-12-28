«Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Сакраменто» уступил «Денверу» в матче НБА
«Голден Стейт» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105.
В составе победителей самым результативным игроком стал Клэй Томпсон — 29 очков. В проигравшей команде 21 очко набрал Ламело Болл.
«Голден Стейт» после 35 матчей занимает десятую строчку в турнирной таблице западной конференции. «Шарлотта» занимает 14-ю строку в восточной конференции.
В параллельном матче «Сакраменто» проиграл «Денверу» — 106:113.
В составе «Сакраменто» самым результативным стал Де'Аарон Фокс, который набрал 26 очков. У «Денвера» — Майкл Портер (30 очков).
«Сакраменто» занимает седьмое место в западной конференции. «Денвер» — лидирует.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 110:105 (37:26, 28:26, 24:26, 21:27)
28 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Сакраменто» — «Денвер» — 106:113 (32:20, 24:27, 27:32, 23:34)
28 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».