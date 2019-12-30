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«Оклахома» обыграла «Торонто»

04:20

«Торонто» на своем паркете проиграл «Оклахоме»? в матче регулярного чемпионата НБА (97:98). Для «Тандер» это вторая победа кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 97:98 (20:22, 27:25, 33:29, 17:22)

Т: Ванвлит (20), Лаури (20), Маккоу (13), Ибака (12 + 14 подборов).

О: Гилджес-Александер (32), Пол (25 + 11 подборов), Ноэл (13).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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