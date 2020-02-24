«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио», «Чикаго» выиграл у «Вашингтона»
07:32
Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.
«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» (131:103). «Чикаго» выиграл у «Вашингтона» (126:117).
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 131:103 (29:29, 32:26, 37:18, 33:30)
«Чикаго» — «Вашингтон» — 126:117 (35:31, 38:27, 28:27, 25:32)
«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 101:115 (33:29, 23:17, 21:31, 24:38)
«Портленд» — «Детройт» — 107:104 (40:24, 13:27, 27:34, 27:19)