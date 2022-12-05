Один из крупнейших производителей спортивной одежды разорвал спонсорский контракт с баскетболистом Ирвингом

Производитель спортивной экипировки Nike разорвал контракт с защитником клуба НБА «Бруклином» Кайри Ирвингом, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее компания объявила о приостановке сотрудничества с Ирвингом после того, как тот опубликовал в Twitter пост с отсылкой к фильму, который содержит антисемитские заявления.

Недавно защитник «Бруклина» также рассказал, что не празднует День благодарения.

Ирвинг подписал контракт с Nike в 2011 году, последнее соглашение было рассчитано до 1 октября 2023 года, оно приносило баскетболисту 11 миллионов долларов в год.