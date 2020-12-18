Обама назвал лучшего шутера в истории НБА

Бывший президент США Барак Обама заявил, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри — лучший шутер в истории НБА.

«Это даже не обсуждается. Я не видел никого, кто мог бы бросать так же, как он, столькими разными способами и в разных ситуациях. Я отлично знаю Стефа. Все, что он делает — всегда точно, аккуратно и четко», — сказал Обама в подкасте журналиста Билла Симмонса.

Стефен Карри был выбран «Голден Стэйт» под 7-м номером драфта НБА-2009. В составе «Уорриорз» баскетболист трижды становился чемпионом лиги и дважды получал награду самому ценному игроку по итогам регулярного сезона. Карри является третьим баскетболистом в истории НБА по количеству точных трехочковых (2 495 бросков) и лучшим по этому показателю среди действующих игроков.