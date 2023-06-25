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Сегодня, 01:58

«Нью-Йорк» не стал продлевать контракт с Дерриком Роузом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Нью-Йорк» решил не продлевать контракт с разыгрывающим Дерриком Роузом, сообщает журналист The Athletic Фред Кац.

«Никс» не стали пользоваться опцией в соглашении с 34-летним американцем. В случае продления контракта Роуз провел бы сезон-2023/24 в команде и заработал бы 15,6 миллиона долларов.

Роуз выступал за «Нью-Йорк» с 2020 года. В сезоне-2022/23 баскетболист принял участие в 27 матчах команды в регулярном чемпионате НБА, набирая 5,6 очка, а также делая 1,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

БК Нью-Йорк Никс
Деррик Роуз
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