«Нью-Йорк» не стал продлевать контракт с Дерриком Роузом

«Нью-Йорк» решил не продлевать контракт с разыгрывающим Дерриком Роузом, сообщает журналист The Athletic Фред Кац.

«Никс» не стали пользоваться опцией в соглашении с 34-летним американцем. В случае продления контракта Роуз провел бы сезон-2023/24 в команде и заработал бы 15,6 миллиона долларов.

Роуз выступал за «Нью-Йорк» с 2020 года. В сезоне-2022/23 баскетболист принял участие в 27 матчах команды в регулярном чемпионате НБА, набирая 5,6 очка, а также делая 1,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.