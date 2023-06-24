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Спортивный эксперт Скип Бэйлесс о Вембаньяме: «Грегг Попович сломает парня»

Руслан Минаев
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Известный спортивный эксперт и журналист Скип Бэйлесс считает, что новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не достигнет успеха под руководством Грегга Поповича.

«Греггу Поповичу не понравится, что он теперь вторая по величине звезда в «Сан-Антонио». Скоро он начнет мучить Вемби и сломает парня, чтобы потом поставить себе в заслугу то, что он его восстановил. Надеюсь, что Вемба не поступит как Кавай и не скажет: «С меня довольно», — написал Бэйлесс в Twitter.

В пятницу, 23 июня 19-летний баскетболист был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2023 под общим первым номером.

Вембаньяма в прошлом сезоне выступал за клуб «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.

баскетбол
НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
Грегг Попович
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